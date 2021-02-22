Рейтинг ATP: Марченко став першою «ракеткою» України

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) представила рейтинг спортсменів станом на 22 лютого.

Ілля Марченко в оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті АТР, поліпшив своє становище на 36 рядків і показав кращий результат серед українців на сьогодні - 176 місце, передає Укрінформ.

Експерша «ракетка» України Сергій Стаховський піднявся на вісім рядків (192).

Очолює рейтинг серб Новак Джокович. До першої п'ятірки також входять іспанець Рафаель Надаль, росіянин Данило Медведєв, австрієць Домінік Тім та швейцарець Роджер Федерер.

Фото: Enrico Eletto.