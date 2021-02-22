Рейтинг ATP: Марченко став першою «ракеткою» України

Рейтинг ATP: Марченко став першою «ракеткою» України

Укрінформ
Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) представила рейтинг спортсменів станом на 22 лютого.

Ілля Марченко в оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті АТР, поліпшив своє становище на 36 рядків і показав кращий результат серед українців на сьогодні - 176 місце, передає Укрінформ.

Експерша «ракетка» України Сергій Стаховський піднявся на вісім рядків (192).

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Очолює рейтинг серб Новак Джокович. До першої п'ятірки також входять іспанець Рафаель Надаль, росіянин Данило Медведєв, австрієць Домінік Тім та швейцарець Роджер Федерер.

Фото: Enrico Eletto.

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