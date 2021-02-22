Світоліна залишається п'ятою «ракеткою» світу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 22 лютого.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша «ракетка» України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію, передає Укрінформ.

На одну сходинку опустилася Даяна Ястремська (27), як і Марта Костюк (79). Три позиції втратила Катерина Козлова (109), а Катаріна Завацька - п'ять (123). На чотири рядки піднялася Леся Цуренко (145).

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку - японка Наомі Осака, румунка Сімона Халеп і американка Софія Кенін.

Фото: Getty Images.