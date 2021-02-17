Світоліна заявилася на турнір WTA-500 у Досі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна планує виступити на тенісному турнірі WTA-500 у Досі (Катар).

Про це повідомляє Тенісний портал України, передає Укрінформ.

Турнір у Досі має пройти 1-7 березня. Серед потенційних суперниць Світоліної - Ешлі Барті, Сімона Халеп, Кароліна Плішкова. Аріна Соболенко, Б'янка Андреєску та інші.

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У ці ж терміни відбудеться турнір WTA-250 у Ліоні (Франція), в основній сітці якого зіграють українки Марта Костюк та Катерина Козлова. На ці змагання також заявилася уродженка Луцька Катаріна Завацька, але поки вона не потрапляє до основної сітки напряму.

Фото: j48tennis.net.