Марченко вдало стартував на турнірі Biella Challenger Indoor 2 в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко продовжує успішно виступати на змаганнях в Італії.
Українець успішно стартував на другому турнірі ATP Challenger Tour у місті Б'єлла, перемігши господаря корту Джуліо Дзепп'єрі - 7:6 (7:1), 4:6, 6:3, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 2 годині 23 хвилини.
Ілля здобув шосту поспіль перемогу на кортах у Б'еллі, де в неділю здобув титул, вигравши перший турнір.
У другому колі суперником Марченка став п'ятий сіяний Каміль Майхржак з Польщі.
Призовий фонд Biella Challenger Indoor 2 становить 132 тис 280 євро.
Фото: btu.org.