Марченко вдало стартував на турнірі Biella Challenger Indoor 2 в Італії

Український тенісист Ілля Марченко продовжує успішно виступати на змаганнях в Італії.

Українець успішно стартував на другому турнірі ATP Challenger Tour у місті Б'єлла, перемігши господаря корту Джуліо Дзепп'єрі - 7:6 (7:1), 4:6, 6:3, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 годині 23 хвилини.

Ілля здобув шосту поспіль перемогу на кортах у Б'еллі, де в неділю здобув титул, вигравши перший турнір.

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У другому колі суперником Марченка став п'ятий сіяний Каміль Майхржак з Польщі.

Призовий фонд Biella Challenger Indoor 2 становить 132 тис 280 євро.

Фото: btu.org.