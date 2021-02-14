Марченко обіграв Маррея у фіналі Челленджера в Італії
Укрінформ
Українець впорався з відомим тенісистом.
Український тенісист Ілля Марченко переміг іменитого британця Енді Маррея у фіналі Челленджера в італійській Бьеллі, повідомляє Укрінформ.
33-річний українець зумів впоратися з першим сіяним на турнірі шотландцем у двох сетах - 6:2, 6:4. Поєдинок тривав півтори години.
Для Енді Маррея даний турнір став першим в поточному сезоні. Українець на наступному тижні повинен стартувати на ще одному Челленджері в Бієллі.
Нагадаємо, Маррей довгий час мав проблеми зі стегном, на якому йому провели операцію. В даний момент Енді займає 125-е місце рейтингу ATP. Ілля Марченко в світовому рейтингу знаходиться на 212-й позиції.
Фото: ukrtennis.com.