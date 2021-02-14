Світоліна і Кіченок розіграють путівки до чвертьфіналу Australian Open у понеділок

Організатори оприлюднили розклад матчів восьмого ігрового дня турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який триває в Мельбурні.

Посіяна під 5-м номером перша «ракетка» України Еліна Світоліна проведе матч четвертого кола в понеділок, 15 лютого, в якому розіграє путівку до 1/4 фіналу змагань в протистоянні з американкою Джессікою Пегулою, передає Укрінформ.

Поєдинок Світоліна - Пегула почнеться о 02.00 за київським часом на Rod Laver Arena.

Українсько-латвійський дует Людмила Кіченок - Олена Остапенко цього ж дня посперечається за вихід до чвертьфіналу парного розряду з четвертим номером «посіву» Ніколь Мелікар (США) - Демі Схюрс (Голландія). Матч пройде на Корті №13 другим запуском (не раніше 03.30).

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Australian Open-2021 завершиться 21 лютого.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).