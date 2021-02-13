Людмила Кіченок вийшла до третього кола Australian Open у парному розряді

Українсько-латвійський дует Людмила Кіченок - Олена Остапенко пробився до третього раунду турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який триває в Мельбурні.

У другому колі парних змагань посіяні під 13-м номером Кіченок і Остапенко завдали поразки румункам Крістіні-Андрія Міту і Ралуці Олару - 6:1, 1:6, 6:1, передає Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Кіченок і Остапенко розіграють з четвертим номером «посіву» Ніколь Мелікар (США) - Демі Схюрс (Голландія).

Український тандем Катерина Бондаренко - Надія Кіченок у другому раунді поступилися посіяними під 16-м номером німкені Лаурі Зігемунд і росіянці Вірі Звонарьовій - 4:6, 2:6.

Australian Open-2021 завершиться 21 лютого.

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