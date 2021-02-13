Світоліна розгромила Путінцеву і вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна упевнено подолала третє коло турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонатіу Австралії з тенісу в Мельбурні.

За вихід до 1/8 фіналу змагань посіяна під 5-м номером Світоліна завдала поразки Юлії Путінцевій з Казахстану - 6:4, 6:0, повідомляє Укрінформ.

Українська тенісистка виграла 20-й матч в кар'єрі на кортах Australian Open.

Путівку до чвертьфіналу турніру Світоліна розіграє з американкою Джессікою Пегулою, яка взяла гору над Крістіною Младенович з Франції - 6:2, 6:1.

Світоліна удев'яте грає на Відкритому чемпіонаті Австралії. Кращий результат Еліни - 1/4 фіналу в 2018 і 2019 роках.

Australian Open-2021 триватиме до 21 лютого.

Фото: Getty Images.