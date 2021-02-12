На кортах Australian Open п'ять днів не буде глядачів

Починаючи з суботи, 13 лютого, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу п'ять днів проходитиме без глядачів.

Причиною став коронавірусний локдаун у Мельбурні, повідомляє Тенісний портал України.

"На початку лютого один із працівників карантинного готелю здав озитивний тест на коронавірус. Через це були призупинені матчі на всіх турнірах у Мельбурні. Тенісисти здали тести на коронавірус, які виявилися негативними. З'ясувалося, що працівники одного з карантинних готелів влаштували внутрішню вечірку одразу ж після закінчення карантину і заразили членів своїх сімей", - зазначається у повідомленні.

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Було виявлено 13 випадків зараження. Проте, матчі Australian Open триватимуть як заплановано, але без глядачів.

Фото: tennisua.org.