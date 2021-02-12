Світоліна відкриє в суботу ігровий день Australian Open

Організатори оприлюднили розклад матчів шостого ігрового дня турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні.

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна матч третього кола проти Юлії Путинцевої з Казахстану проведе в суботу, 13 лютого, першим запуском на Margaret Court Arena о 02.00 за київським часом, передає Укрінформ.

Посіяна під 13-м номером українсько-латвійська пара Людмила Кіченок - Олена Остапенко зіграє матч другого кола проти румунок Андреа Міту і Ралуки Олару першим запуском на Корті №13 о 04.00.

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Українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок зустрінуться з 16-ми сіяними німкенею Лаурою Зігемунд і росіянкою Вірою Звонарьовою на Корті №8 другим запуском. Початок ігрового дня о 02.00.

Australian Open-2021 пройде до 21 лютого.

Фото: Getty Images.