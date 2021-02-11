Світоліна перемогла Гауфф і вийшла до третього кола Australian Open

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна успішно пройшла друге коло турніру серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії.

Українка обіграла у четвер 16-річну американську тенісистку Корі Гауфф (№48 WTA) - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 18 хвилин.

У третьому раунді (1/16 фіналу) Еліна зустрінеться із представницею Казахстану Юлією Путінцевою (28).

Додамо, що Світоліна удев'яте грає на Відкритому чемпіонаті Австралії. Найкращий її результат - стадиія 1/4 фіналу у 2018 та 2019 роках.

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Australian Open-2021 триватиме до 21 лютого. Призовий фонд змагань становить 71 тис 500 австралійських доларів.

Фото: tennisworldusa.org.