Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру ATP в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув право виступити в 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в місті Б'єлла (Італія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.
У матчі 3-го раунду українець (№212 ATP) обіграв у середу володаря wild card Луку Ванні (456) з Італії - 7:6 (10:8), 6:1, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 40 хвилин.
У чвертьфіналі Марченко зустрінеться з переможцем італійського протистояння Роберто Маркора (182) - Лоренцо Джустіно (157).
Фото: ftu.org.