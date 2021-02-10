Кривдник Стаховського дійшов до третього кола Australian Open

Сербський тенісист Душан Лайович (№27 ATP) переміг 45-у "ракетку світу Олександра Бублика з Казахстану у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Результат матчу, що тривав 3 години 5 хвилин, - 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, передає Укрінформ.

Наступним суперником серба буде іспанець Педро Мартінес (87).

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Як повідомляв Укрінформ, у першому колі Australian Open Лайович за 3 години 27 хвилин зумів схилити на свій бік шальки терезів у поєдинку з єдиним українцем у чоловічій сітці Сергієм Стаховським (201) - 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4.

Фото: tennisworldusa.org.