Польська «Легія» орендувала українського форварда Русина

22-річний футбольний нападник київського "Динамо" Назарій Русин на правах оренди виступатиме у складі лідера чемпіонату Польщі варшавської "Легії".

Як повідомляє пресслужба "Динамо", термін дії оренди - до кінця 2021 року. "Легія" матиме опцію викупу контракту гравця, передає Укрінформ.

Назарій Русин є вихованцем львівського футболу, до "Динамо" перейшов 2015 го року. З початку поточного сезону динамівець провів за основну команду один матч - проти донецького "Шахтаря", у якому зіграв 20 хвилин.

Читайте також: Жіноча збірна України з футболу перемогла Індію

Минулого сезону в активі форварда було 12 матчів у чемпіонаті України та два забиті м’ячі. Першу частину чемпіонату Русин на правах оренди провів у складі луганської "Зорі".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.