Жіноча збірна України з футболу перемогла Індію

Національна жіноча футбольна збірна Украини здобула у вівторок вольову перемогу над командою Індії (3:2) у товариському матчі на тренувальному зборі в Туреччині.

М'ячі на полі стадіону Gold City Sport Complex міста Аланія забили: Ніколь Козлова (42-а і 90+3 хвилини) та Дарина Апанащенко (63, з пенальті) - у складі українок; - Індуматі Катіресан (14), Mаніша Кальян (26) - у суперниць, передає Укрінформ.

У попередньому товариському матчі на зборі в Туреччині підопічні Наталії Зінченко зіграли внічию (1:1) з національною жіночою командою Сербії.

Збір у Туреччині є для укранських футболісток одним з етапів підготовки до плей-офф кваліфікації Євро-2022.

Поєдинки плей-офф заплановані на квітень нинішнього року.

Фото: uaf.ua.