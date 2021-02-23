Футболісти київського «Динамо» вирушили на матч проти «Брюгге»
Укрінформ
У вівторок, 23 лютого, делегація київського "Динамо" вирушила до Бельгії на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге".
Головний тренер українського клубу Мірча Луческу взяв із собою 24-х футболістів, повідомляє пресслужба київського клубу.
Склад "Динамо":
воротарі - Бущан, Нещерет, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;
півзахисники - Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;
нападники - Родрігеш, Бесєдін, Супряга, Ванат.
Нагадаємо, матч "Брюгге" - "Динамо" відбудеться у четвер, 25 лютого, початок – о 22.00 за київським часом. Перша гра в Києві завершилася внічию (1:1).
Фото: fcdynamo.kiev.ua.