Стали відомі арбітри матчів Ліги Європи УЄФА за участю «Шахтаря» і «Динамо»

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, які відбудуться у четвер, 25 лютого.

Матч на НСК «Олімпійський» у Києві між донецьким «Шахтарем» та ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва обслуговуватиме суддівська бригада з Іспанії, яку очолює Хосе Санчес, повідомляє Укрінформ.

Протистояння в Бельгії «Брюгге» - «Динамо» (Київ) розсудять арбітри із Сербії на чолі із Срджаном Йовановичем.

Відзначимо, що зустріч «Шахтар» - «Маккабі» розпочнеться о 19.55, поєдинок «Брюгге» - «Динамо» - о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, у перших матчах «Шахтар» на виїзді переміг «Маккабі» з рахунком 2:0, а «Динамо» і «Брюгге» зіграли в Києві внічию - 1:1.