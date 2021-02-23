Ліга чемпіонів УЄФА: «Атлетико» приймає «Челсі», «Лаціо» - «Баварію»

У Лізі чемпіонів УЄФА у вівторок, 23 лютого, пройдуться чергові матчі 1/8 фіналу.

Футболісти іспанського «Атлетико» о 22.00 за київським часом зустрінуться в Мадриді з англійським «Челсі», а італійський «Лаціо» у паралельному поєдинку в Римі зіграє з німецькою «Баварією», передає Укрінформ.

Ще два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть у середу, 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Як повідомлялося, минулого тижня іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2), поргугальський «Порту» виграв у італійського «Ювентуса» (2:1), а іспанська «Севілья» програла німецькій «Боруссії» з Дортмунда (2:3).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.