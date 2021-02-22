Матч УПЛ «Маріуполь» - «Дніпро-1» перенесли на «Дніпро-Арену»

Матч УПЛ «Маріуполь» - «Дніпро-1» перенесли на «Дніпро-Арену»

Укрінформ
Футбольний поєдинок 16-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги між "Маріуполем" і "Дніпром-1" пройде на "Дніпро-Арені".

Дирекція української Прем'єр-ліги задовольнила прохання азовців про перенесення домашньої гри у Дніпро, повідомляє пресслужба дніпрян. 

Команди зіграють у суботу, 27 лютого. Початок зустрічі о 14.00.

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"Маріуполь" посідає дев'яте місце турнірної таблиці УПЛ, "Дніпро-1" - 12-те.

Фото: scdnipro1.com.ua.

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