Матч УПЛ «Маріуполь» - «Дніпро-1» перенесли на «Дніпро-Арену»
Укрінформ
Футбольний поєдинок 16-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги між "Маріуполем" і "Дніпром-1" пройде на "Дніпро-Арені".
Дирекція української Прем'єр-ліги задовольнила прохання азовців про перенесення домашньої гри у Дніпро, повідомляє пресслужба дніпрян.
Команди зіграють у суботу, 27 лютого. Початок зустрічі о 14.00.
"Маріуполь" посідає дев'яте місце турнірної таблиці УПЛ, "Дніпро-1" - 12-те.
Фото: scdnipro1.com.ua.