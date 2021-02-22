Лідери G7 підтримують проведення Олімпіади у Токіо

Лідери G7 підтримали проведення влітку та на початку осені нинішнього року Олімпійських і Паралімпійських ігор у столиці Японії.

Комюніке, випущене за підсумками віртуальної зустрічі лідерів G7, підтримує зобов'язання Японії організувати в Токіо безпечні та надійні Олімпійські та Паралімпійські ігри, які мають стати символом глобальної єдності у подоланні COVID-19, повідомляє пресслужба МОК.

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"Ми вітаємо послання лідерів G7 на підтримку Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті ми дуже вдячні за цей потужний сигнал упевненості і підтримки. Це надихне ще більше зміцнити наші зусилля разом з урядом Японії і оргкомітетом Ігор, щоб Олімпіада та Паралімпіада пройшли безпечно для всіх учасників", - зазначив президент МОК Томас Бах.

Фото: olympic.org.