У МОК поважають рішення глави оргкомітету Ігор у Токіо про відставку

Міжнародний олімпійський комітет поважає і розуміє рішення голови організаційного комітету Олімпійських ігор в Токіо Йоширо Морі піти у відставку через скандал через сексистські висловлюваня.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву опубліковано на сайті МОК.

"МОК повністю поважає рішення Морі піти у відставку і розуміє його причини. В той же час ми хотіли б подякувати йому за видатний внесок в організацію перенесених Олімпійських і Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо в останні роки. Морі допоміг зробити Токіо підготовленим олімпійським містом. МОК продовжить працювати пліч-о-пліч з його наступником, щоб забезпечити безпеку й надійність Олімпійських ігор у 2021 році", - йдеться в заяві президента МОК Томаса Баха.

Як пише NHK, 12 лютого Йоширо Морі офіційно оголосив, що йде у відставку з поста голови оргкомітету Олімпіади і Паралімпіади в Токіо на скликаному терміново спільному засіданні керівництва оргкомітету та консультативної ради.

"Мої неналежні висловлювання наробили багато шуму. Я глибоко шкодую, що створив труднощі членам керівництва оргкомітету, консультативної ради і багатьом людям. Сьогодні я хочу заявити про відставку з поста президента оргкомітету токійській Олімпіади і Паралімпіади", - сказав він.

Критика на адресу Морі з'вилася після того, як він сказав, що засідання за участю жінок тривають занадто довго, бо вони дуже багато говорять.

Море вибачився за свої слова, але й після цього піддавався критиці як в Японії, так і за кордоном. Сотні волонтерів на знак протесту відмовилися працювати на Олімпіаді.

Колишній голова Японської футбольної асоціації і мер Олімпійського селища Кавабуті Сабуро сказав, що Морі попросив його стати главою оргкомітету. Але, за повідомленнями ЗМІ, 84-річний колишній голова Японської професійної футбольної ліги може не погодитися обійняти цю посаду.

Деякі члени керівництва оргкомітету та МОК кажуть, що процес обрання наступника Морі має бути прозорим.

Як повідомляв Укрінформ, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня нинішього року. Паралімпійські ігри відбудуться з 24 серпня по 5 вересня.

Фото: olympic.org.