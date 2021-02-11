Голова оргкомітету Олімпіади у Токіо йде у відставку через критику жінок - ЗМІ

Голова оргкомітету Олімпіади і Паралімпіади в Токіо Морі Йосіро йде у відставку через скандал після його висловлювань про жінок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За словами джерела, Йосіро самостійно прийняв рішення піти у відставку.

Зазначається, що колишній прем'єр-міністр Японії Морі опинився під вогнем критики після своїх висловлювань, які ображають гідність жінок.

Минулого тижня Морі сказав, що засідання керівництва за участю великої кількості жінок надто затягуються, тому що останні занадто багато говорять.

Як повідомляв Укрінформ, Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня цього року. Паралімпійські ігри пройдуть з 24 серпня до 5 вересня.