Голова оргкомітету Олімпіади у Токіо йде у відставку через критику жінок - ЗМІ

Голова оргкомітету Олімпіади у Токіо йде у відставку через критику жінок - ЗМІ

Укрінформ
Голова оргкомітету Олімпіади і Паралімпіади в Токіо Морі Йосіро йде у відставку через скандал після його висловлювань про жінок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За словами джерела, Йосіро самостійно прийняв рішення піти у відставку.

Зазначається, що колишній прем'єр-міністр Японії Морі опинився під вогнем критики після своїх висловлювань, які ображають гідність жінок.

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Минулого тижня Морі сказав, що засідання керівництва за участю великої кількості жінок надто затягуються, тому що останні занадто багато говорять.

Як повідомляв Укрінформ, Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня до 8 серпня цього року. Паралімпійські ігри пройдуть з 24 серпня до 5 вересня.

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