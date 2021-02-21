Серія А: «Аталанта» виграла «Наполі» і піднялася в топ-4

Малиновський і Коваленко залишилися на лаві запасних.

«Аталанта» вдома переграла «Наполі» 4:2 в матчі 23-го туру італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі головний арбітр вилучив з поля тренера «бергамасків» Гасперіні.

На початку другого тайму форвард «Аталанти» Сапата відкрив рахунок на табло. Через шість хвилин Зелінські встановив паритет. Госенс знову вивів «бергамасків» вперед на 64-й хвилині. На 71-й хвилині Луїс Муріель зробив рахунок 3:1. На 76-й хвилині Госенс забив у власні ворота - 3:2. Захисник «Аталанти» Крістіан Ромеро забив заключний гол матчу на 79-й хвилині зустрічі.

Після перемоги над «Наполі» «Аталанта» підіймається в зону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, «Інтер» лідирує в чемпіонаті Італії - 53 пункти після 23-х ігор. Чинний чемпіон «Ювентус» посідає шосте місце.

Фото: Getty Images.