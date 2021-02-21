Серія А: «Інтер» розгромив «Мілан» і закріпився на першому місці

Відставання «Мілана» складає чотири пункти.

«Інтер» впевнено переміг «Мілан» 3:0 у міланському дербі, повідомляє Укрінформ.

На початку першого тайму пара форвардів «Інтера» створили перший гол: Лукаку віддав - Лаутаро забив на 5-й хвилині.

В другому таймі Мартінес зробив дубль на 57-й хвилині. Через дев'ять хвилин свій гол забив Ромелу Лукаку.

Після перемоги «Інтер» збільшив відставання від «Мілана» до чотирьох очок і закріпився на першому місці в Серії А.

Нагадаємо, чинний чемпіон «Ювентус» посідає п'яте місце - 42 пункти після 21-ї зустрічі.

Фото: gazzetta.it.