«Порту» обіграв «Ювентус» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА
Футболісти поргугальського «Порту» виграли у італійського «Ювентуса» - 2:1, передає Укрінформ.
Перемогу господарям арени «Драгау» принесли голи Мехді Таремі, який відкрив рахунок на 2-й хвилині, та Мусси Марегі (46); у складі туринців відзначився Федеріко Кьєза (82).
В іншому протистоянні ігрового дня іспанська «Севілья» програла німецькій «Боруссії» з Дортмунда - 2:3.
Ще чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть наступного тижня. 23 лютого: «Атлетико» (Іспанія) - «Челсі» (Англія), «Лаціо» (Італія) - «Баварія» (Німеччина); 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).
Нагадаємо, днем раніше іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), а німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2).
Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.
Фото: fcporto.pt.