Українці обіграли Словенію у відборі Євробаскету-2022

Баскетболісти національної збірної України перемогли у суботу команду Словенії у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2022.

Гра на паркеті київського Палацу спорту завершилася з рахунком 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23), передає Укрінформ.

У складі збірної України найрезультативнішим став Джером Рендл (24 очки); у словенців - Лука Рупник (18).

Україна та Словенія (а також Угорщина) раніше гарантували собі вихід до фінальної стадії Євробаскету у відбірковій групі F. Становище команд: Словенія - 10 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (5), Угорщина - 7 (4), Австрія - 0 (5).

На турнірі у Києві залишилося зіграти два матчі за участю збірної Угорщини. 21 лютого угорці зустрінуться з Австрією, а 22 лютого - з Україною.

Фінальна стадія чемпіонату Європи з баскетболу запланована на вересень 2022 року. Турнір прийматимуть Німеччина, Грузія, Чехія та Італія.

Фото: fbu.ua.