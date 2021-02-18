Баскетбол: визначився суперник «Прометея» у Європейській жіночій лізі
Укрінформ
Баскетболістки "Прометя" з Кам'янського отримали суперника по чвертьфіналу Європейської жіночої баскетбольної ліги (ЄЖБЛ).
За вихід у Фінал чотирьох турніру українки зіграють з литовською командою "Кібіркштіс" (Вільнюс), повідомляє пресслужба ФБУ.
На груповому етапі "Прометей" виграв усі чотири матчі. Чемпіонки Литви мають у групі ЄЖБЛ дві перемоги в чотирьох поєдинках.
За словами президента "Прометея" Володимира Дубинського, клуб подав заявку на проведення в Кам`янському чвертьфінального "баблу" проти "Кібіркштіса".
Усі пари 1/4 фіналу:
"Прометей" (Україна) - "Кібіркштіс" (Литва)
"П`єштянське Чайки" (Словаччина) - "Ніка" (Росія)
"Горизонт" (Білорусь) - "Янг Ейнджелз" (Словаччина)
"ТТТ Рига" (Литвія) - "Острава" (Чехія).
Фото: fbu.ua.