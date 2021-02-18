Баскетбол: визначився суперник «Прометея» у Європейській жіночій лізі

Баскетболістки "Прометя" з Кам'янського отримали суперника по чвертьфіналу Європейської жіночої баскетбольної ліги (ЄЖБЛ).

За вихід у Фінал чотирьох турніру українки зіграють з литовською командою "Кібіркштіс" (Вільнюс), повідомляє пресслужба ФБУ.

На груповому етапі "Прометей" виграв усі чотири матчі. Чемпіонки Литви мають у групі ЄЖБЛ дві перемоги в чотирьох поєдинках.

За словами президента "Прометея" Володимира Дубинського, клуб подав заявку на проведення в Кам`янському чвертьфінального "баблу" проти "Кібіркштіса".

Усі пари 1/4 фіналу:

"Прометей" (Україна) - "Кібіркштіс" (Литва)

"П`єштянське Чайки" (Словаччина) - "Ніка" (Росія)

"Горизонт" (Білорусь) - "Янг Ейнджелз" (Словаччина)

"ТТТ Рига" (Литвія) - "Острава" (Чехія).

Фото: fbu.ua.