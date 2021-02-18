НБА: Лень допоміг «Вашингтону» обіграти «Денвер», «Детройт» Михайлюка програв «Чикаго»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, на своєму майданчику завдав поразки «Денвер Наггетс» (130:128), а «Детройт Пістонс» українського захисника Святослава Михайлюка програв на виїзді «Чикаго Буллз» (102:105), передає Укрінформ.

Лень за 18 хвилин на паркеті набрав 10 очок, зробив 8 підбирань і 1 перехоплення. В активі Михайлюка за 19 хвилин - 4 підбирання.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Орландо Меджік» - «Нью-Йорк Нікс» - 107:89 (23:32, 30:24, 30:14, 24:19)

«Бостон Селтікс» - «Атланта Хокс» - 114:122 (35:33, 21:29, 25:28, 33:32)

«Філадельфія Сіксерс» - «Х'юстон Рокетс» - 118:113 (38:24, 31:19, 27:36, 22:34)

«Вашингтон Візардс» - «Денвер Наггетс» - 130:128 (24:41, 46:23, 30:29, 30:35)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Індіана Пейсерс» - 128:134 ОТ (33:39, 40:30, 19:17, 29:35, ОТ - 7:13)

«Чикаго Буллз» - «Детройт Пістонс» - 105:102 (27:35, 16:26 27:12, 35:29)

«Мемфіс Гріззліс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 122:113 (30:31, 27:25, 29:29, 36:28)

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 124:126 (30:35, 39:24, 22:35 33:32)

«Голден Стейт Ворріорс» - «Маямі Хіт» - 120:112 ОТ (24:36, 22:25 30:25, 29:19, ОТ - 15:7)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Юта Джаз» - 96:114 (25:24, 26:22, 24:35, 21:33).

На фото: Олексій Лень (AP).