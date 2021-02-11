Україна може зіграти домашні матчі Євробаскету-2022 з глядачами

Збірна України гратиме проти Словенії й Угорщини 20-го і 22-го лютого в київському Палаці спорту.

На прес-конференції, присвяченій заключним матчам збірної України у кваліфікації на Євробаскет-2022, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив про можливість допуску глядачів на трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Була розмова з урядом. Уже 15 лютого можуть прийняти рішення про допуск 50% глядачів на спортивні заходи», - сказав Михайло Бродський.

Прес-конференція щодо матчів збірної України проходила в приміщенні PMHall за підтримки Parimatch. Одним із спікерів був головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

«Матчі збірної – це особливі емоції. Роблячи висновок із власного досвіду можу сказати, що у збірній гравці грають краще. У нас є проблеми із позицією розігруючого, тому ми дуже раді, що натуралізований американець Рендл погодився грати за нашу збірну», – поділився своїми думками Багатскіс.

Один з лідерів збірної В‘ячеслав Бобров поділився думками стосовно найближчих матчів України і рівня Суперліги в цілому.

«Хочеться побачити хоча б 50% глядачів. Вважаю, що український баскетбол підіймається. Ми йдемо до рівня 2011/12 років, коли був хороший потік легіонерів. Нас знову починають поважати. Всі три українські команди пройшли далі в єврокубку. Представляти збірну України – це честь для кожного баскетболіста», – сказав Бобров.

Як повідомляв Укрінформ, чоловіча збірна України з баскетболу вже пробилася у фінальну частину Євробаскету-2022.

Фото: Parimatch