Збірна України назвала склад на заключні матчі кваліфікації Євробаскета-2022

Визначився розширений склад збірної України на заключні матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2022 з баскетболу серед чоловічих команд.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, до розширеного списку національної команди увійшли 17 гравців, 14 з них будуть готуватися до київських матчів проти Словенії (20 лютого) та Угорщини (22 лютого), передає Укрінформ.

Склад збірної України:

захисники - Денис Лукашов, Олександр Липовий (обидва - «Прометей»), Віталій Зотов («Хімік»), Олександр Мішула («Київ-Баскет»), Іссуф Санон, Анатолій Шундель (обидва - «Дніпро»), Джером Рендл («Бетіс», Іспанія);

форварди - Богдан Близнюк, Сергій Павлов (обидва - «Київ-Баскет»), Андрій Войналович («Хімік»), В’ячеслав Бобров, Станіслав Тимофеєнко (обидва - «Дніпро»), Володимир Герун («Унікаха», Іспанія), В’ячеслав Петров («Прометей»);

центрові - Владислав Коренюк («Київ-Баскет»), Дмитро Скапінцев («Черкаські Мавпи»), В’ячеслав Кравцов («Дніпро»).

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Нагадаємо, у відбірковій групі F Євробаскета-2022 збірні Словенії та України вже гарантували собі вихід у фінальний турнір чемпіонату Європи.