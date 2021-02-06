Жіноча збірна України вперше за 10 років не вийшла на Євробаскет
Укрінформ
Наші баскетболістки посіли лише сьоме місце в рейтингу других команд.
Жіноча збірна України з баскетболу не змогла кваліфікуватися на Євробаскет-2021, передає Укрінформ.
В останньому турі відбору українки обіграли Фінляндію і посіли в групі друге місце. Переможцем групи стала збірна Бельгії. Вона напряму вийшла на чемпіонат Європи, як і переможці інших груп.
Також у фінальний турнір пробилося 5 з 9 команд, що зайняли другі місця. Україну в цьому рейтингу випередили Італія, Хорватія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Туреччина та Угорщина.
Україна вперше з 2011 року не зіграє на чемпіонаті Європи.