Баскетболістки України перемогли Фінляндію у відборі Євро-2021

Національна жіноча збірна України з баскетболу упевнено обіграла 6 лютого команду Фінляндії у своєму заключному матчі кваліфікації чемпіонату Європи.

Рахунок зустрічі, що завершилася у португальському місті Матозіньюш, - 91:75 (27:15, 25:19, 18:17, 21:24), передає Укрінформ.

Найбільш результативною у складі переможниць була Людмила Науменко (24 очки); у фінок - Авак Куєр (30).

Пізніше у суботу в останньому поєдинку відбіркового квартету G зустрінуться баскетболістки Португалії та Бельгії. Турнірне становище у групі на цю хвилину: Бельгія - 10 очок (після 5-ти ігор), Україна - 10 (6), Фінляндія - 7 (6), Португалія - ​​6 (5).

Збірна України, з якою працює чорногорський спеціаліст Срджан Радулович, має шанси на потрапляння до фінальної стадії турніру, куди вийдуть переможці дев'яти відбіркових груп та п'ять кращих команд, що посядуть другі місця. Остаточна доля путівок визначиться після матчів в інших групах.

Поєдинки фінальної частини жіночого Євробаскету-2021 мають відбутися у Франції та Іспанії 17-27 червня.

Фото: fbu.ua.