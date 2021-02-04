Збірна України розгромила команду Португалії у кваліфікації жіночого Євробаскета-2021

Збірна України розгромила команду Португалії у кваліфікації жіночого Євробаскета-2021

Укрінформ
Жіноча національна збірна України з баскетболу провела передостанній матч кваліфікації чемпіонату Європи.

У 5-му турі відбіркового турніру Євробаскета-2021 команда Срджана Радуловича у місті Матозінюш упевнено переграла збірну Португалії - 87:58 (21:16, 12:12, 30:17, 24:13), передає Укрінформ.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Кристина Філевич (29 очок, 9 підбирань) та Аліна Ягупова (17 очок, 7 підбирань, 14 передач).

Заключний матч відбору «синьо-жовті» зіграють в суботу, 6 лютого проти команди Фінляндії.

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На чемпіонат Європи вийдуть переможці дев`яти відбіркових груп та п`ять кращих команд, які посядуть другі місця. 

Турнірне становище у групі G після 4-х турів: Бельгія - 10 очок, Україна - 8, Португалія - 6, Фінляндія - 6.

На фото : Аліна Ягупова (fiba.basketball).

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