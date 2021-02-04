Баскетболісток Північної Македонії дискваліфікували з відбору Євро-2021

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) затвердила рішення щодо жіночої національної збірної Північної Македонії, яку раніше не допустили до заключних матчів відбору Євро-2021.

Команду дискваліфіковали за те, що вона не виконала усіх необхідних протиепідемічних заходів перед вильотом до Риги, де відбудуться заключні матчі у відбірковій групі I, повідомляє пресслужба ФБУ.

Результати усіх попередніх матчів за участі балканок анульовані. Відтак боротьбу за вихід на чемпіонат Європи у групі ведуть збірні Хорватії, Латвії та Німеччини.

Додамо, що до дискваліфікації у баскетболісток Північної Македонії було чотири поразки у чотирьох матчах.

Фото: fbu.ua.