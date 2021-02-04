Збірна України зустрічається з командою Португалії у відборі жіночого Євробаскета-2021

Жіноча національна збірна України з баскетболу проведе у четвер, 4 лютого, передостанній матч кваліфікації чемпіонату Європи.

У 5-му турі відбіркового турніру Євробаскета-2021 команда Срджана Радуловича у місті Матозінюш протистоятиме збірній Португалії, передає Укрінформ.

Заключний матч відбору «синьо-жовті» зіграють в суботу, 6 лютого проти команди Фінляндії.

На чемпіонат Європи вийдуть переможці дев`яти відбіркових груп та п`ять кращих команд, які посядуть другі місця.

Турнірне становище у групі G після 4-х турів: Бельгія - 8 очок, Україна - 6, Португалія - 5, Фінляндія - 5.

Фото: ФБУ.