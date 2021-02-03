Українські клуби отримали суперників у плей-офф Кубка Європи ФІБА
За підсумками офіційної церемонії, українські баскетбольні клуби «Київ-Баскет», «Прометей» і «Дніпро» уникли очних протистоянь в 1/8 та 1/4 фіналу розіграшу, повідомляє Укрінформ.
Результати жеребкування:
хаб 1
«Cібіу» (Румунія) - «Реджо-Емілія (Італія)
«Дніпро» (Україна) - «Орадя» (Румунія);
хаб 2
«Прометей» (Україна) - «Бельфіус Монс-Ено» (Бельгія)
«Сталь» (Польща) - «Хірос Ден Босх» (Голландія);
хаб 3
«Фрібург» (Швейцарія) - «Балкан» (Болгарія)
«Парма» (Росія) - «Рілскі Спортіст» (Болгарія);
Хаб 4
«Іракліс» (Греція) - «Анвіл» (Польща)
«Іроні Ніс-Ціона» (Ізраїль) - «Київ-Баскет» (Україна).
Поєдинки раунду плей-офф відбудуться 23 і 25 березня. Матчі 1/8 і 1/4 фіналу проводитимуться в чотирьох хабах по 4 команди в кожній. Господарі хабів будуть названі пізніше. Турнір завершиться фіналом чотирьох у квітні.