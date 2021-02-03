Українські клуби отримали суперників у плей-офф Кубка Європи ФІБА

У штаб-квартирі європейської зони Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА) у Мюнхені (Німеччина) відбулося жеребкування перших стадій плей-офф Кубка Європи ФІБА.

За підсумками офіційної церемонії, українські баскетбольні клуби «Київ-Баскет», «Прометей» і «Дніпро» уникли очних протистоянь в 1/8 та 1/4 фіналу розіграшу, повідомляє Укрінформ.

Результати жеребкування:

хаб 1

«Cібіу» (Румунія) - «Реджо-Емілія (Італія)

«Дніпро» (Україна) - «Орадя» (Румунія);

хаб 2

«Прометей» (Україна) - «Бельфіус Монс-Ено» (Бельгія)

«Сталь» (Польща) - «Хірос Ден Босх» (Голландія);

хаб 3

«Фрібург» (Швейцарія) - «Балкан» (Болгарія)

«Парма» (Росія) - «Рілскі Спортіст» (Болгарія);

Хаб 4

«Іракліс» (Греція) - «Анвіл» (Польща)

«Іроні Ніс-Ціона» (Ізраїль) - «Київ-Баскет» (Україна).

Поєдинки раунду плей-офф відбудуться 23 і 25 березня. Матчі 1/8 і 1/4 фіналу проводитимуться в чотирьох хабах по 4 команди в кожній. Господарі хабів будуть названі пізніше. Турнір завершиться фіналом чотирьох у квітні.