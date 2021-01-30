Усі українські клуби пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи FIBA

Жеребкування плей-офф відбудеться 3 лютого.

Всі три українські команди пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи FIBA. На стадії плей-офф гратимуть сіяні – «Дніпро» та «Прометей» (Кам’янське) і несіяний «Київ-Баскет», передає Укрінформ.

Ось список усіх учасників плей-офф Кубка Європи FIBA.

Cіяні команди: «Прометей» (Україна), «Дніпро» (Україна), «Сталь» (Польща), «Cібіу» (Румунія), «Парма» (Росія), «Іракліс» (Греція), «Іроні» (Нес-Ціона, Ізраїль), «Фрібург» (Швейцарія)

Несіяні команди: «Київ-Баскет» (Україна), «Анвіл» (Польща), «Балкан» (Болгарія), «Бельфіус» (Монс, Бельгія), «Орадя» (Румунія), «Хіросі Ден Босх» (Нідерланди), «Рилскі Спортист» (Болгарія), «Реджо-Емілія» (Італія).

Жеребкування відбудеться в штаб-квартирі FIBA Europe в Мюнхені в середу, 3 лютого, о 15:00 за Києвом. Команди, які грали в одній групі, не можуть бути зведені одна проти одної.

Раунд плей-офф зіграють з 23 по 25 березня, матчі 1/8 і 1/4 фіналу будуть проводитися в чотирьох хабах по 4 команди в кожній. Турнір завершиться фіналом чотирьох в квітні.

Фото: сайт FIBA Europe