«Прометей» обіграв «Капфенберг» і зіграє у плей-офф Кубка Європи ФІБА

Баскетбольний клуб «Прометей» з Кам'янського здобув третю поспіль перемогу і з першого місця у квартеті В пробився у плей-офф Кубка Європи ФІБА.

У заключному турі групового турніру, який проходить у Болгарії, «Прометей» завдав поразки австрійській команді «Капфенберг Буллз» - 64:58 (16:21, 15:11, 11:11, 22:15), передає Укрінформ. В іншому матчі квартету «Київ-Баскет» зійдеться з БК «Рілска Спортист». Читайте також: «Прометей» обіграв болгарський «Рілска Спортист» у Кубку Європи ФІБА Турнірне становище: «Прометей» - 6 очок (після 3-х ігор), «Київ-Баскет» - 2 (2), «Капфенберг Буллз» - 2 (3), БК «Рілска Спортист» - 0 (2).