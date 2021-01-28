«Прометей» обіграв болгарський «Рілска Спортист» у Кубку Європи ФІБА
Укрінформ
Баскетбольний клуб «Прометей» з Кам'янського здобув другу поспіль перемогу в груповому турнірі Кубка Європи ФІБА.
Матч проти господарів змагань - болгарського БК «Рілска Спортист» - українська команда виграла з рахунком 89:75 (22:23, 27:12, 23:23, 17:17), передає Укрінформ.
Раніше, як повідомлялося, «Київ-Баскет» у другому турі квартету В завдав поразки австрійській команді «Капфенберг Буллз» - 61:51 (21:10, 14:11, 11:14, 15:16).
У заключному турі 29 січня «Прометей» протистоятиме «Капфенберг Буллз», а «Київ-Баскет» зійдеться з БК «Рілска Спортист».
Турнірне становище у групі В: «Прометей» - 4 очки, «Київ-Баскет» - 2, «Капфенберг Буллз» - 2, БК «Рілска Спортист» - 0.
Команди, які посядуть 1-2 місця, продовжать виступ у плей-офф Кубка Європи ФІБА.