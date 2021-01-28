«Київ-Баскет» обіграв австрійський «Капфенберг» в Кубку Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб «Київ-Баскет» здобув першу перемогу в груповому турнірі Кубка Європи ФІБА.

У другому турі квартету В «Київ-Баскет» завдав поразки австрійської команді «Капфенберг Буллз» з рахунком 61:51 (21:10, 14:11, 11:14, 15:16), повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Прометей» з Кам'янського зустрінеться з господарями змагань болгарським БК «Рілска Спортист».

У заключному турі 29 січня «Київ-Баскет» зійдеться з БК «Рілска Спортист», а «Прометей» протистоятиме «Капфенберг Буллз».

Турнірне становище в групі В: «Прометей» - 2 очки (після 1 поєдинку), «Київ-Баскет» - 2 (2), «Капфенберг Буллз» - 2 (2), БК «Рілска Спортист» - 0 (1).

Команди, які посядуть 1-2 місця, продовжать виступ у плей-офф Кубка Європи ФІБА.

Фото: БК «Київ-Баскет».