«Київ-Баскет» обіграв австрійський «Капфенберг» в Кубку Європи ФІБА
Укрінформ
Український баскетбольний клуб «Київ-Баскет» здобув першу перемогу в груповому турнірі Кубка Європи ФІБА.
У другому турі квартету В «Київ-Баскет» завдав поразки австрійської команді «Капфенберг Буллз» з рахунком 61:51 (21:10, 14:11, 11:14, 15:16), повідомляє Укрінформ.
В іншому матчі ігрового дня «Прометей» з Кам'янського зустрінеться з господарями змагань болгарським БК «Рілска Спортист».
У заключному турі 29 січня «Київ-Баскет» зійдеться з БК «Рілска Спортист», а «Прометей» протистоятиме «Капфенберг Буллз».
Турнірне становище в групі В: «Прометей» - 2 очки (після 1 поєдинку), «Київ-Баскет» - 2 (2), «Капфенберг Буллз» - 2 (2), БК «Рілска Спортист» - 0 (1).
Команди, які посядуть 1-2 місця, продовжать виступ у плей-офф Кубка Європи ФІБА.
Фото: БК «Київ-Баскет».