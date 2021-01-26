«Київ-Баскет» програв «Прометею» в українському дербі Кубка Європи ФІБА

Українські баскетбольні клуби «Київ-Баскет» та «Прометей» з Кам'янського очним поєдинком стартували у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА.

Перший матч квартету В «Київ-Баскет» - «Прометей» завершився поразкою столичної команди з рахунком 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20), повідомляє Укрінформ.

Суперниками «Київ-Баскета» і «Прометея» також будуть болгарський БК «Рілскі Спортіст» та австрійський «Капфенберг Буллз».

Третій представник України у Кубку Європи ФІБА «Дніпро» у групі Е зіграє сьогодні у Швейцарії з «Фрібургом».