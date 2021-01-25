Суперника БК «Дніпро» зняли з розіграшу Кубка Європи ФІБА

Суперника баскетбольного клубу «Дніпро» на груповому етапі Кубка Європи ФІБА британський «Лондон Лайонс» не допустили до участі в турнірі.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), напередодні вильоту до польського Влоцлавека, де гратимуть матчі команди групи Е, у складі британців виявили кілька випадків зараження коронавірусом, передає Укрінформ.

Усі інші гравці та працівники лондонського клубу перебували в тісному контакті з хворими, тож потенційно становлять небезпеку поширення вірусу. Відтак ФІБА не допустила британців до участі в Кубку Європи ФІБА.

Також до участі у Кубку Європи ФІБА не допущено «Борисфен» – білоруський клуб не встиг провести всі передбачені регламентом противірусні заходи напередодні вильоту до місця проведення матчів.