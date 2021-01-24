Суперліга: «Запоріжжя» перемогло «Харківських Соколів»

Запоріжці виграла 10-й матч в сезоні і піднялися на 2-є місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Харківських Соколів» 81:75, повідомляє Укрінформ.

Запоріжці виграла 10-й матч в сезоні і піднялися на 2-є місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Майк Кеффі («Запоріжжя») – 20.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Запоріжжя» - 28 (18). «Хімік» - 28 (17), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16).

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Черкаські Мавпи» перемогли на чужому майданчику «Миколаїв» 83:76.

Фото: сайт ФБУ