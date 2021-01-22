Суперліга: «Запоріжжя» обіграло «Будівельник»
Укрінформ
Запоріжці виграла 9-й матч в сезоні і залишились на 6-му місці.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 96:78, повідомляє Укрінформ.
Команда із Запоріжжя виграла 9-й матч в сезоні і залишились на 6-му місці. Найрезультативніший гравець матчу: Майк Кеффі («Запоріжжя») – 24.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Хімік» - 28 (17), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Запоріжжя» - 26 (17).
Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Хімік» (Южне) переміг на своєму майданчику «Одесу» 85:75.
Фото: сайт ФБУ