Суперліга: «Прометей» обіграв «Харківських Соколів», «Київ-Баскет» переміг у столичному дербі
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Харківських Соколів» 95:85, повідомляє Укрінформ.
Команда з Кам’янського виграла 11-й матч в сезоні і піднялась на 2-е місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Ігор Чумаков («Харківські Соколи») – 28.
В другому матчі дня «Будівельник» (Київ) програв вдома «Київ-Баскету» 90:92. Найрезультативніший гравець матчу: Роберт Девое («Будівельник») – 32.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Хімік» - 26 (16), «Запоріжжя» - 24 (16).
Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Дніпро» 78:76, «Миколаїв» переміг вдома «Одесу» 81:63, а «Черкаські Мавпи» обіграли вдома «Хімік» (Южне) 79:77.
Фото: сайт ФБУ