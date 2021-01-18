Суперліга: «Прометей» обіграв «Харківських Соколів», «Київ-Баскет» переміг у столичному дербі

Команда з Кам’янського виграла 11-й матч в сезоні і піднялась на 2-е місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Харківських Соколів» 95:85, повідомляє Укрінформ. Команда з Кам’янського виграла 11-й матч в сезоні і піднялась на 2-е місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Ігор Чумаков («Харківські Соколи») – 28. В другому матчі дня «Будівельник» (Київ) програв вдома «Київ-Баскету» 90:92. Найрезультативніший гравець матчу: Роберт Девое («Будівельник») – 32. Читайте також: Суперліга: «Тернопіль» в овертаймі переміг «Будівельник» Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Хімік» - 26 (16), «Запоріжжя» - 24 (16). Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Дніпро» 78:76, «Миколаїв» переміг вдома «Одесу» 81:63, а «Черкаські Мавпи» обіграли вдома «Хімік» (Южне) 79:77. Фото: сайт ФБУ