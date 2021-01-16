Суперліга: «Тернопіль» в овертаймі переміг «Будівельник»

Десята перемога в сезоні команди з Тернополя.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Тернопіль» переміг на чужому майданчику «Будівельник» (Київ) 104:99, повідомляє Укрінформ.

Команда з Тернополя виграла 10-й матч в сезоні і піднялась на 2-е місце. Основний час завершився внічию 92:92. А в овертаймі гості дотиснули киян 104:99. Найрезультативніший гравець матчу: Андрій Агафонов («Тернопіль») – 29.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 28 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Дніпро» - 25 (14), «Прометей» - 25 (15), «Хімік» - 25 (15), «Запоріжжя» - 22 (15).

Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Черкаські Мавпи» перемогли на своєму майданчику «Одесу» 71:62, «Хімік» (Южне) обіграв на виїзді «Миколаїв» 86:78, а «Харківські Соколи» програли вдома «Дніпру» 86:91.

Фото: сайт ФБУ