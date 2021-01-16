«Будівельник» підписав гравця збірної України Пустозвонова

33-річний баскетболіст вже виступав за цей клуб і вигравав у його складі Кубок України.

Український форвард Максим Пустозвонов став гравцем «Будівельника», повідомляє офіційна сторінка клубу у Фейсбук.

Минулий сезон українець провів в складі «Київ-Баскет» і в середньому набирав 8 очок, робив 2 підбирання та 1,2 передачі за 20,5 хвилин на майданчику.

У сезоні-2014/15 Пустозвонов грав за «Будівельник» і став володарем Кубка України і MVP Фіналу чотирьох.

Також Пустозвонов виступав в американській G-League за «Кантон Чардж», ставав чемпіоном і володарем Кубка Румунії з «Клужем», грав у Суперлізі за «Київ», «Азовмаш», «Динамо» (Київ), «Одесу», «Київ-Баскет» і «Донецьк».

Відзначається, що форвард виступатиме в новій команді під прізвищем Звонов на майці. Саме так форварда заявлять на чемпіонат і Кубок України.