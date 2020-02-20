Україна з перемоги стартувала у відборі на Євробаскет-2021

У Граці наші баскетболісти обіграли Австрію.

Збірна України з баскетболу обіграла на виїзді Австрію 88:73 в матчі групового етапу відбору на Євробакет-2021, повідомляє Укрінформ.

Баскетбольна збірна України з перемоги розпочала відбір на Євробаскет-2021. У Граці в стартовому матчі групового етапу наші баскетболісти обіграли Австрію 88:73. Найрезультативніші гравці збірної України: Олександр Липовий (16), Володимир Герун (13), Максим Пустозвонов (12), Богдан Близнюк (11), В’ячеслав Бобров (11).

В іншому матчі групі F збірна Угорщини обіграла вдома Словенію 77:75. В другому турі Україна вдома прийматиме Угорщину. Матч зіграють 23 лютого в Запоріжжі. Початок – о 18:00.