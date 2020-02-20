Євробаскет: збірна України визначилася з остаточним складом на матч проти Австрії

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився з фінальною заявкою на матч проти Австрії, який відбудеться сьогодні в рамках відбору на чемпіонат Європи 2021 року.

20 лютого чоловіча національна збірна України проведе стартовий матч відбору на Євробаскет-2021, в якому на виїзді зіграє проти команди Австрії. До заявки потрапили 12 гравців, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. За збірну України гратимуть: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Кирило Марченко, Олександр Липовий, Богдан Близнюк, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, Володимир Герун, В’ячеслав Петров, Артем Пустовий. Читайте також: Збірна України прибула до Австрії на перший матч відбору Євробаскета-2021 Стартовий матч 2 туру кваліфікації Євробаскета-2021 Австрія — Україна розпочнеться о 20.30. 23 лютого підопічні Айнарса Багатскіса зіграють у Запоріжжі проти Угорщини.