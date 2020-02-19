Збірна України прибула до Австрії на перший матч відбору Євробаскета-2021

Чоловіча національна збірна України з баскетболу прибула до міста Грац (Австрія), де зіграє стартовий матч 2 туру кваліфікації Євробаскета-2021.

На поєдинок з Австрією головний тренер Айнарс Багатскіс взяв 13 баскетболістів, а в Австрії до команди приєднався бігмен Володимир Герун. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Таким чином, до матчу проти збірної Австрії, який відбудеться 20 лютого і розпочнеться о 20.30, готуватимуться 14 гравців: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Кирило Марченко, Олександр Липовий, Богдан Близнюк, Іван Ткаченко, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, Володимир Герун, В’ячеслав Петров, Артем Пустовий.

До Австрії не поїхали центровий В’ячеслав Кравцов — капітан допоможе нашій команді у Запоріжжі в матчі проти Угорщини, а також форвард “Черкаських Мавп” Олександр Беліков і захисник “Дніпра” Максим Закурдаєв.

До фінальної заявки на гру потраплять 12 баскетболістів.

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Нагадаємо, що 23 лютого збірна України зіграє в Запоріжжі проти Угорщини.